Kick boks tutkunu oto tamircisi, milli formayı terletmek istiyor

Çocukluğundan itibaren dövüş sporlarına meraklı olan 16 yaşındaki Tamer, iki yıl önce Selçuklu Belediyespor'da antrenmanlara başladı.
İş yerindeki ustaların kendisine destek verdiğini vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:
"Ustalarım da ellerinden geldiğince bana kolaylık sağlıyor. İşten çıkınca çok yoruluyorum. Eve gelip yemek yemek zor geliyor. Bundan dolayı antrenmanları bazen tam verimli yapamıyorum. Hafta sonlarını da dışarda bireysel antrenman yaparak geçiriyorum. Hedefim ilk olarak milli formayı giyebilmek. Temmuz'da Türkiye Şampiyonası var. Orada şampiyon olursam milli formayı terleteceğim. Ardından da Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum."
Tamer'in bu başarısıyla milli takımın kapısını araladığını belirten Aker, "Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'nın ardından Tamer'i milli formayla görmeyi hedefliyoruz. Yetenekli ve çok hızlı ilerledi. Tamer akşama kadar sanayide çalışıp o yorgunlukla antrenmana geliyor. Büyük bir özveri gösteriyor." ifadelerini kullandı.