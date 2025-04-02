Kick boks tutkunu oto tamircisi, milli formayı terletmek istiyor

İş yerindeki ustaların kendisine destek verdiğini vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:





"Ustalarım da ellerinden geldiğince bana kolaylık sağlıyor. İşten çıkınca çok yoruluyorum. Eve gelip yemek yemek zor geliyor. Bundan dolayı antrenmanları bazen tam verimli yapamıyorum. Hafta sonlarını da dışarda bireysel antrenman yaparak geçiriyorum. Hedefim ilk olarak milli formayı giyebilmek. Temmuz'da Türkiye Şampiyonası var. Orada şampiyon olursam milli formayı terleteceğim. Ardından da Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum."