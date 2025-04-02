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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2025 Çarşamba 12:23 |

Kick boks tutkunu oto tamircisi, milli formayı terletmek istiyor

Konya'da oto sanayisinde tamircilik yapan Tamer Kurt, başarılar kazandığı kick boksta milli formayı giymeyi hedefliyor.

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