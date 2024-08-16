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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 09:58

Kendisi için iki ayrı mezar taşı yaptı! Üzerine öyle bir şey yazdı ki

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköy köyünde mezar taşı ustası Mehmet Fazlıoğlu (85), 62 yıldır mezar taşı imalatı yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdüren Fazlıoğlu, kendisine de 2 ayrı mezar taşı yaptı. Fazlıoğlu, 'Benim mezar taşımı yaptığımı görenler, çok şaşırıyor ve bana diyorlar ki, 'Sen korkmuyor musun?' Ben de 'Niye korkayım ölüm yok mu?' diyorum' dedi.