Kendisi için iki ayrı mezar taşı yaptı! Üzerine öyle bir şey yazdı ki

'Benim yaşımdakilerin hepsi vefat etti'





62 yıldır mezar kabini ve taşı yaptığı söyleyen Mehmet Fazlıoğlu, "1961 yılında askerden geldikten 1 yıl sonra mezar taşı yazmaya başladım. O zamanlarda mezar taşlarını elle yazıyorduk, kendi kendime bunu yapmasını öğrendim. 38 yıl mezar taşını el takımlarıyla yaptım. Şu anda makine ile yapıyoruz. Artık eskisi gibi değil, çok rahat çalışabiliyoruz. Ben de 3 yıl önce kendi mezar taşımı yazmaya karar verdim. Benim yaşımdakilerin hepsi vefat etti. Bizim de ölüme hazır olmamız lazım. İki ayrı mezar taşı yaptım, birinde şiir var diğerini değişik yazı karakteriyle yazdım. Oğluma da söyledim, 'Hangisini beğeniyorsanız; onu mezarımın başına koyarsınız' dedim" diye konuştu. Kendi mezar taşını görenlerin çok ürktüğünü ve şaşırdıklarını söyleyen Fazlıoğlu, "Benim mezar taşımı yaptığımı görenler, çok şaşırıyor ve bana diyorlar ki, 'Sen korkmuyor musun?' Ben de 'Niye korkayım ölüm yok mu?' diyorum. Hatta bu mezar taşını herkesin yaptırıp, evin girişindeki ayakkabılığa koyacaksın ki her gördüğünde aklına ölüm gelecek. Bugün ölebilirim diyecek ki günah işlememek için, ölümü her zaman hatırlamak çok önemlidir" dedi.