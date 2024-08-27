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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:51

Kendini dışarı atarak son anda kurtuldu! Yokuş aşağı kayan kamyon evine çarptı

Ordu'da yokuş çıkarken geri kayan damperli kamyon önce Ayşegül Yılmaz'ın (62) önlem için yaptırdığı demir korkuluklara ardından eve çarptı. Duvarlarının yıkıldığı, çatısında hasar oluştuğu evde kazayı televizyon izlerken yaşayan, korkuluklara çarpınca kendisini dışarı atan Yılmaz, 'Bu olayı ikinci kez yaşıyorum, bir daha yaşamak istemiyorum. Kendi evimi bırakıp gitmek istemiyorum. Büyüklerimiz yardım ederse, bu yokuştan kamyon çıkarılmasının yasaklanmasını istiyorum.' dedi.