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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 11:40

Kendine özgü teknikle hat sanatına 'yeni boyut' kazandırdı! Çalışmaları tamamen bıçak işi

Düzce'de yaşayan inşaat teknikeri ve reklamcı Hayrullah Altay, emekli olduktan sonra yöneldiği hat sanatında geliştirdiği kendine özgü teknikle üç boyutlu kesme ve kabartma tablolar yapıyor.

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