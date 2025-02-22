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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 13:52 |

Kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi! Doğuştan kalp hastası

Doğuştan kalp hastası olan 4 yaşındaki Lucy, Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi'nde veteriner hekimlerin takibi ve sahibinin özel bakımıyla sağlıklı yaşam sürüyor.

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