Kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi! Doğuştan kalp hastası

Burada yapılan incelemelerde, solunum güçlüğü tespit edilen Lucy'nin kalbinin normalden büyük olduğu belirlendi. Kalbinde şiddetli üfürüm olduğu saptanan Lucy'ye, nadir görülen "Endokardiyal Yastık Defekti" olarak da adlandırılan "Eisenmenger sendromu" teşhisi konuldu.
Lucy'deki bu sorunun doğuştan kaynaklandığı belirlendi, kalpteki kulakçık ve karıncıklar arasındaki duvarda delikler olduğu tespit edildi.
AÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Şinasi Borgahan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hastalığın tamamen tedavi edilemediğini ancak kullanılan ilaçlarla solunum probleminin baskılanabildiğini söyledi.
Lucy'nin genel durumunun şu an çok iyi olduğunu ve şikayetinin bulunmadığını anlatan Deniz, kontrollerine aksatmadan geldiği ve ilaçlarını düzenli kullandığı sürece Lucy'nin uzun ömür sürebileceğini dile getirdi.
Lucy'nin diğer kediler kadar koşup oynayamayacağını ve sakin bir yaşam sürmesi gerektiğini aktaran Deniz, "Lazerle ve oyuncaklarla onu çok yoracak şekilde oyunların yapılmaması gerekecek. Sakin ve stressiz yaşamla beraber ilaçlarını düzgün kullanırsa yakın zamanda sıkıntı beklemiyoruz." şeklinde konuştu.
"Lucy çok uysal, çok sessiz, hiç yaramaz değil. Çok hisli ama sakin bir kedi. Hastalığından dolayı da hareketleri biraz daha yavaş olabiliyormuş. Rahatsızlığı için üzülüyorum, Lucy bana çok iyi geliyor. Birbirimize güzel arkadaş olduk."