Kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi! Doğuştan kalp hastası

"Lucy çok uysal, çok sessiz, hiç yaramaz değil. Çok hisli ama sakin bir kedi. Hastalığından dolayı da hareketleri biraz daha yavaş olabiliyormuş. Rahatsızlığı için üzülüyorum, Lucy bana çok iyi geliyor. Birbirimize güzel arkadaş olduk."