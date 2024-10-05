Kedi, 2 yavru köpeğe sütanne oldu! O anlar kameraya yansıdı

Bebekliğinde el kadardı. Kedi beslediği için öleceği, kedinin sütünün yetmeyeceği gibi yorumlar yapılmıştı. Ama maşallah çok güzel büyüdü. Şu anda bahçemizdeki 15 kedimizle çok ciddi arkadaşlığı var. Bombaların yağdığı Orta Doğu coğrafyasında bir karış toprak için insanları öldüren zihniyetin, bu canlara bakarak bir şeyler öğrenmesini umut ederek Hayvan Hakları Hafta'mızı kutluyoruz" diye konuştu. (DHA)