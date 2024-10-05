Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2452
  • 37,6376
  • 2921.55
  • 9109.34

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2024 Cumartesi 14:32

Kedi, 2 yavru köpeğe sütanne oldu! O anlar kameraya yansıdı

Osmaniye'de yaralı bulunup, tedavi gördükten sonra 4 yavru doğuran kedi, 2 köpek yavrusuna sütannelik yaptı. Kedinin yavru köpekleri emzirdiği anlar, kameraya yansıdı.