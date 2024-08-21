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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:20

Kazdağları'nda yangınlar için güvenlik önlemi! 31 Ekim'e kadar girişler kapatıldı

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nın Edremit ilçesindeki milli park alanlarına girişler, orman yangınlarıyla ilgili kritik bir döneme girilmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.