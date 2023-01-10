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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 09:27

Kaz Dağları'nda örtü yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Kaz Dağları'nın Çanakkale Bayramiç sınırlarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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