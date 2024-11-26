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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 14:39

Kayseri'nin tek ciltçisi, 42 yıldır tarihi kitapları onarıyor

Kayseri'de evli ve 4 çocuk babası Yaşar Gülcü (67), 42 yıldır tarihleri 200-500 yıl arasında değişen farklı kitaplar ile Kur'an-ı Kerimleri ciltleyip, onarıyor. Gülcü, 'Kayseri'de benden başka eski kitap tamir eden yok. Olsa iyi olurdu ama merak eden yoktur. Sevdiğim için bu işi yapıyorum' dedi.

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