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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 13:38

Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası ortaya çıktı! 2,5 kilometre uzunluğunda

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2,5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu. Uzmanlar yarıkların oluştuğu arazinin sel yatağı haline gelebileceği uyarısını yaptı.

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