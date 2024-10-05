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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2024 Cumartesi 16:23

Kayseri'de Gastronomi Günleri başladı! 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı.