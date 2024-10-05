Kayseri'de Gastronomi Günleri başladı! 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı

Geçen yıl aynı yerde düzenlenen etkinlikte tek kazanda 1 ton mantı pişirerek vatandaşlara ikram ettiklerini anımsatan Büyükkılıç, "Bu sene de 1 tonluk sucuk döner hazırladık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Önümüzdeki yıl da sürpriz ikramlarımız olacak. Kayseri'miz her zaman olumlu anılmaya değer bir şehir." diye konuştu.