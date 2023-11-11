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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:44

Kayseri'de 4. yüzyıldan kalma yeni mozaikler çıkarıldı

Kayseri'deki kazı çalışmalarında mozaik alan 600 metrekareye çıktı. Yeni mozaiklerin 4. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi.

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