Kayısıyı altınla kapladılar! Kilosu 10 bin lira

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Malatya'nın simgesi, yıllık ortalama 400 bin ton hasadı ile 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

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Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak, satışa sundu.

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Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan işletmeci Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik.

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Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün.

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Daha lezzetli, daha farklı bir inovasyon ile değerli olan ürünümüze daha büyük bir değer kattık.

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Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardık. İsteyene tane olarak satıyoruz.

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Tanesi de yaklaşık 200 liraya tekabül ediyor" dedi.