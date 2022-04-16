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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:34

Kayısıyı altınla kapladılar! Kilosu 10 bin lira

Malatya'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı.

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