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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 15:00

Kayıp 3 genci bulmak için suya çelik ağlar yerleştirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 gençten hala haber yok. Gençlerin bulunması için suyun sığ olduğu noktalara çelik ağlar yerleştirildi.

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