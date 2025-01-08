Kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulundu! Cenazesi Elazığ'da defnedildi

Bugüne kadar kardeşinin bulunması için ümidini kaybetmediğini ifade eden Kopan, şöyle konuştu:





"Hüseyin'in peşini bırakmadım, kardeşimi çok aradım, kayıp bürosuna da savcılığa da gittim. Rabbime şükürler olsun kardeşimin cesedini buldum, aldım getirdim, toprağa verdim. Yıllarca aradığım kardeşime sağ salim ulaşamadım ancak en azından cesedine ulaştım. Yüreğim çok yanıyor, yıllarca Hüseyin'i aradım. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Çok duyguluyum ama Rabbim onlara sorsun, kardeşim bu hale gelecek bir adam değildi, bunu hak edecek bir şey yapmamıştı. Hangi abla buna dayanabilir? Emniyet Müdürlüğü, savcılardan ve polislerden Allah razı olsun, Cenabıallah rahmet etsin, adalet yerini buldu."