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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ocak 2025 Çarşamba 17:24 |

Kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulundu! Cenazesi Elazığ'da defnedildi

Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi.

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