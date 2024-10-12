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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:41

Kaybolan yaşlı çiftten acı haber geldi

Bolu'da kışlık odun ve mantar toplamak için yaylaya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu.

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