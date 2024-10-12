Kaybolan yaşlı çiftten acı haber geldi

Bolu'da 9 Ekim'de akşam saatlerinde kışlık odun ve mantar toplamak için Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası'na giden Ömer (80) ve eşi Fatma Ç.'den (73) haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine çifti arama çalışması yürütüldü.