  • $33,3227
  • 36,5213
  • 2578.94
  • 9893.41

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ağustos 2024 Salı 09:29

Kayaların üzerine inşa edildi! Sadece tekneyle gidilebiliyor

Karadeniz'in yeni turizm destinasyonlarından Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Fatsa Adası, doğayı seven yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor. Adada, çalışmalar kapsamında doğal ortama zarar verilmeden kayalık alan üzerine ahşap zeminde yaklaşık 150 kişilik açık alan oluşturuldu.