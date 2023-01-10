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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:32

Kayaların içi oyularak yapıldı! Türkiye'nin gözde turizm hazineleri arasında yer alıyor

Türkiye'de 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk durağı olan yer, bugünlerde karla kaplı doğasıyla vatandaşları karşılıyor. Eşsiz güzellikteki yer Türkiye'nin gözde turizm hazineleri arasında yer alıyor.

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