Kayaların içi oyularak yapıldı! Türkiye'nin gözde turizm hazineleri arasında yer alıyor

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı, kış mevsiminde de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, Kaya düşme riskine karşın tehlike oluşturan kayaların çelik halatlarla sabitlenmesiyle 1 Mayıs 2022'de ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı.

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Kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı ziyaretçileriyle bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlayan Sümela Manastırı, Trabzon'a gelenlerin rotasında ilk sırada yer alıyor.

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İlk olarak Altındere Vadisi'ne gelen turistler, burada kendilerini bekleyen minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor.

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Karla kaplı ormanlarla çevrili patika yolu da yürüyerek geride bırakan ziyaretçiler, ardından manastırı geziyor.

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'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR YER GÖRMEDİM'

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Newton Lee de daha önce doğa olarak böyle bir yer görmediğini, manastırdaki freskleri çok beğendiğini söyledi.

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'BURAYA GELMEK İÇİN UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUM'

Almanya'dan gelen Ukraynalı Aylin Kaplan, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan tarihi ve dini yapılarla ilgilendiğini belirterek, "Buraya gelmek için de uzun süredir bekliyordum. Ziyaretten çok etkilendim ve Ortodoks mirası açısından çok önemli bir yer." dedi.

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'KARLI HAVADA GELMEK ÇOK İYİ'

İstanbul'dan gelen Elif Bilir, 3 yıl önce tadilat nedeniyle ziyaret edemediği manastıra yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

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