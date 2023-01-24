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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 16:17

Kayaların içi oyularak yapıldı! Gece görüntüsü ile de ilgi çekecek

Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı, yapılan ışıklandırma çalışmasıyla dik yamaçtaki ışıltılı görüntüsüyle geceleri de dikkati çekecek.

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