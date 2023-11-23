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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:28

Katlı yaşama geçilen ilk yer! Her yıl yüzbinlerce kişi görmek için geliyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan (Paleolitik Dönem) kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni son bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti. Tarihi süreçte 14 uygarlığa ev sahipliği yapan Tekkeköy Mağaralarının bulunduğu alan, tarihte ilk kez katlı yaşama geçilen yer olarak gösteriliyor.

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