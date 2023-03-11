Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

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İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.