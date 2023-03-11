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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:44

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu! 50 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

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