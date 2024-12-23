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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 09:20

Kastamonu'da midibüs devrildi! 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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