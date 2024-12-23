Kastamonu'da midibüs devrildi! 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
2/9
Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
3/9
Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.
4/9
Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.