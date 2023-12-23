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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 15:21

Kaş-Kekova'da deniz çayırı ekimi gerçekleştirdi! Yaşam ve üreme alanı oluşturacak

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesince Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırı ekimi yapıldı.

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