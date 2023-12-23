Kaş-Kekova'da deniz çayırı ekimi gerçekleştirdi! Yaşam ve üreme alanı oluşturacak

Doğa ve Bilim Derneğince desteklenen "Deniz Çayırlarının Korunması, Rehabilitasyonu ve Restorasyonu" projesi kapsamında bitkinin ekimini gerçekleştirdiklerini anlatan Turan, ekosistemde birçok alanda katkısı bulunan deniz çayırlarının çok sayıda bölgede yok olduğunun tespit edildiğini belirtti.

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Bitkilerin gelişimini takip ettiklerini aktaran Turan, şöyle konuştu:





"Deniz çayırlarının önümüzdeki günlerde bölgeye yayılmalarını göreceğimizi umut ediyoruz. Deniz çayırları, Akdeniz'de ve Ege'de yaygın olarak bulunmakta ama birçok çevresel faktörlerden kaynaklı giderek azalmakta ve yaşam alanlarını yitirmektedir. Deniz çayırlarını tekrar hayata kazandırmayı, varlıklarını sürdürmesini sağlamayı ve birçok canlı için eskisi gibi bir yaşam, üreme alanı oluşturmayı planlamaktayız."