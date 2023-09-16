Kartpostallık manzaralar... Sivrihisar Hava Gösterileri nefes kesti

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Sivrihisar adının 2019'da Türk Hava Yolları'nda bir uçağa verildiğini ve havacılığa adını yazdıran Sivrihisar'da böylesi güzel havacılık etkinliklerinin yapılmasının oldukça anlamlı bulduğunu kaydeden Aksoy, "Eskişehir'in havacılıkla olan bağları Kurtuluş Savaşı'na kadar uzanır. Batı cephesindeki iki uçak bölüğünden biri Eskişehir'de bulunmaktaydı. Eskişehir, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne modernleşip büyürken havacılık da aynı şekilde gelişmiştir. 1920 yılından beri Eskişehir Türkiye'nin havacılıkta parlayan yıldızı olmuştur." ifadelerini kullandı.