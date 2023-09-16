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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 18:25

Kartpostallık manzaralar... Sivrihisar Hava Gösterileri nefes kesti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2023' başladı. Etkinlikte 'Türk Yıldızları' Sivrihisar semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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