Kartpostallık manzaralar... İstanbul güne sisle uyandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.