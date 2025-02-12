Kartpostallık manzaralar... İstanbul güne sisle uyandı!

Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sis İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.
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Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
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İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerledi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğaz'ındaki gemi trafiğinin 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı belirtilmişti.