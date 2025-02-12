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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:52 |

Kartpostallık manzaralar... İstanbul güne sisle uyandı!

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

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