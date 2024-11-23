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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 12:47

Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Kartal'da, sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

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