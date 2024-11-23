Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Atalar Mahallesi Murat Sokak'ta sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki 34 FTL 181 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağaç, yolu da kapattı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Ekipler, yaptığı çalışmayla ağaç ile hasar gören aracı yoldan kaldırdı.
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Görgü tanıklarından Akif Çelik, ağacın fırtınadan dolayı arabanın üzerine düştüğünü söyleyerek "Burada inşaat temeli var, ağacın da kökleri boşa düştü ve fırtınada devrildi. Cana zarar gelmediğine şükrediyoruz." dedi.
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Caddedeki temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.