Kars'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Hava sıcaklığının orman içinde sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğünü ifade eden Kılıç, "Yaban hayatı açısından Sarıkamış'ta iklim şartları ağır geçtiğinden, onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece yaban hayvanları değil, sahipsiz sokak hayvanları için de yardımcı oluyoruz. Bu konuda doğa koruma ve jandarma ekiplerimiz yemleme çalışması yaptı. Belediye olarak bizler de destek oluyoruz. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.