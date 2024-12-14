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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:25

Kars'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı.

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