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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 16:58

Karşıyaka'nın 'Şoför Nebahat'i aynı zamanda minibüs durağının da başkanı

Vefat eden babasının mesleğini sürdürmek için minibüs kullanmaya başlayan Korkmaz, 44 aracın bulunduğu Karşıyaka-Şemikler hattının tek kadın şoförü olarak direksiyon başında 15 yılı doldurdu.

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