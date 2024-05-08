Karşıyaka'nın 'Şoför Nebahat'i aynı zamanda minibüs durağının da başkanı

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İzmir'de babasının vefatının ardından minibüs şoförlüğüne başlayan ve meslekte 15 yılını dolduran Hatice Korkmaz, daha çok kadını direksiyon başında görmek istiyor.

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Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Korkmaz'ın (44) çocukluk yılları babası Nevres Korkmaz'ın kurucuları arasında olduğu Karşıyaka-Şemikler minibüs hattı durağında geçti.

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Babasının 2002'de vefatının ardından Korkmaz, minibüs kullanmaya karar vererek ehliyet aldı. Şoförlük yapan ağabeyi Paşa Ali Korkmaz'ın destek olduğu Korkmaz, 44 minibüsün bulunduğu hattın tek kadın şoförü olarak 2009'da işe başladı.



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Direksiyon başında 15 yıl geçiren Korkmaz, şoför camiasının sevilen bir ismi olarak İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nda da bir dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

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Meslektaşlarının desteğiyle geçen yıl yapılan seçimde durak başkanı seçilen Korkmaz, minibüsüne binen kadın müşterilerini bu mesleğe davet ediyor.