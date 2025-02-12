Kars'ın karlı dağlarında kurt sayısını tespit için iz sürüyorlar

Sarıkamış ilçesini çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı Dağlarında araçlarla ve çoğu zaman ayaklarına taktıkları "hedik"lerle kurtların yaşam alanlarını incelemeye çalışan ekipler, kardaki kurt izlerinden de faydalanıyor.

Ekipler, karlı arazide kurtların bıraktığı izleri takip ederek hem sürü büyüklüklerini belirlemeye çalışıyor hem de kış aylarında nasıl beslendiklerini anlamak için tüy, dışkı ve av kalıntıları gibi bulguları inceliyor.





Bu çalışmalar, bölgedeki yırtıcı türlerin ekosistem içindeki rolünü daha iyi anlamaya ve korunmalarına yönelik bilimsel verilere ulaşmaya katkı sağlıyor.