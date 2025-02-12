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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:44 |

Kars'ın karlı dağlarında kurt sayısını tespit için iz sürüyorlar

KuzeyDoğa Derneği ekipleri, kurtların sayısının tespit edilmesi amacıyla Sarıkamış ilçesini çevreleyen Allahuekber, Soğanlı ve Hamamlı Dağlarının karla kaplı arazilerinde iz sürüyor.

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