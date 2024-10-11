Karnından 26 kiloluk tümör çıktı! Böylesi hiç görülmedi

"Ameliyatı öyle kolay olmadı"





Hastanın riskli bir ameliyat geçirdiğini kaydeden Çelik, "Beyne pıhtı atmış olması, kalp damarının tıkanık olmasından ötürü, hastanın kalbinin yüzde 15'i çalışıyor olmasını çok yüksek riskli bir hastalık olarak değerlendirdik. Gerekli anestezi hazırlıkları yaptık ve uygun şartlarda ameliyata almaya karar verdik. Ameliyata aldığımızda da gördüğümüz, düşündüğümüz şeyle karşılaştık, kocaman, dev bir kitle. Tabii ameliyatı öyle kolay olmadı. Tabiricaizse, yüreğimiz ağzımızda ameliyat yapmak zorunda kaldık. Kocaman kocaman damarlarla ilintileri vardı. Sol böbrekle ilintili olduğunu görünce, tümörü sol böbrekle beraber almak zorunda kaldık. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Böyle solid ve böbrek kaynaklı bir kitleyi literatürde hiç göremedim. Bu sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir şey; kaynaklarda rastlamadım. İlk olması da çok değerli bir şey" diye konuştu.