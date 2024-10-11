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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 12:33

Karnından 26 kiloluk tümör çıktı! Böylesi hiç görülmedi

Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Hasan O.'nun (64) karnından 26 kiloluk tümör çıkarılan ameliyatta yer alan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. İsmet Çelik, 'Kocaman kocaman damarlarla ilintileri vardı. Sol böbrekle ilintili olduğunu görünce, tümörü sol böbrekle beraber almak zorunda kaldık. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Böyle solid ve böbrek kaynaklı bir kitleyi literatürde hiç göremedim. Bu sadece Türkiye için değil, dünya çapında bir şey' dedi.