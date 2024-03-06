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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 11:20

Karın günlerdir geçit vermediği Van-Bahçesaray yolu! Helikopterden görüntülendi

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Van'da, çığ riski nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı, kar tünelinin boyunu aştı.

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