  • $15,5769
  • 16,2498
  • 906.013
  • 2408.62

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:06

Kargalar boş evdeki duşakabini bakın ne hale getirdi! Eve gelince gözlerine inanamadı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kargalar, 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresinden içeri girerek duşakabini odun parçalarıyla doldurdu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.