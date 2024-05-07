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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı 12:28

Karayazı'ya özgü ters lale! 2 bin rakımda fotoğrafladılar

Erzurum kırsalına giden fotoğraf meraklıları, bölgede sadece 3 hafta açan ters laleleri görüntülemek için 2 bin 352 rakıma çıktı.

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