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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:19

Karadenizli ustadan 'en uzun kuymak' rekoru denemesi! Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında

Şişli'de Adem Kılıç, 18 Eylül'de düzenlenecek 'Maçka'da Buluşalım - Bir Karadeniz Şöleni' festivali öncesinde Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuymakta rekor denemesi yaptı.

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