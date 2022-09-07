Karadenizli ustadan 'en uzun kuymak' rekoru denemesi! Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında

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Kılıç, gazetecilere, Guinnes Rekorlar Kitabı'nda kuymağın başarılı şekilde yer almasının kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, "Daha önceki denemelerde 11 metreye ulaşmıştım. Daha önce 2 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk ancak pandemiden dolayı olmadı. Bu kez 15 metreye ulaşıp Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuracağız." dedi.