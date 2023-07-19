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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:32

Karadenizli için 'İmkansız' diye birşey yoktur! Yapmak sadece zaman alır

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, ortalama 60 derece eğimli dik yamaçta bulunan yolu olmayan evine yük taşıma sorununu kendi geliştirdiği raylı sistem ile çözdü. İlçenin Çifteköprü mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kadıoğlu, evinin tamirinde kullandığı inşaat malzemesini kapısına kadar getirecek yolu olmayınca sıra dışı bir yola başvurarak 110 metre uzunluğundaki yamaca demir raylar sererek ilkel bir raylı sistem yaptı. Kadıoğlu, kurduğu sistem sayesinde hem kendisinin hem evine gelenlerin ulaşımını sağlıyor hem de yük taşımacılığında kullanıyor.

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