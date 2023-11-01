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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 10:13

Karadeniz'de 5 bin 500 yıllık keşif! Kazdıkça yenisi çıkıyor

'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 5 bin 500 yıl önce kullanıma başlanıldığı tahmin edilen yer altı kaya yerleşkesi keşfedildi. Yerin altında gizli olan yerleşkede toprağı kazdıkça yeni galeriler ortaya çıktı. Adeta bir gizli tünel olan yerleşkenin M.Ö. 1. Yüzyıl'da kurularak M.S. 8. Yüzyıl'a kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.

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