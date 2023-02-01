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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 12:33

Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi

Iğdır'da tespit edilen karabaşlı çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçti.

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