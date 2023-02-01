Karabaşlı çulha kuşu Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi

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Kuzey Doğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en nadir kaydedilen türü olarak bilinen karabaşlı çulha kuşu, geçen yılın nisan ayında derneğin bölgede yaptığı çalışmalarda kayıt altına alındı.

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Derneğin başkanı ve Koç ile UTAH Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun, tespit edilen kuşla ilgili hazırladığı makale ise dünyanın yaban hayatı açısından en önemli bilimsel dergileri arasında yer alan Zoology In The Middle East'da yayınlandı.

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BİLİMSEL DERGİNİN KAPAK FOTOĞRAFI OLDU

Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçen kuşun çekilen fotoğrafı ise derginin 2022 Aralık sayısının kapak fotoğrafı oldu.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, bilimsel dergide yayınlanan kuşun, resmi olarak Türkiye'nin 498. türü olarak bilimsel kayda geçtiğini söyledi.

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Bu türün dünya yaban hayatı açısından oldukça önemli bir dergide kapağa taşınmasının, Iğdır için de gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şekercioğlu, "Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu" dedi.

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Şekercioğlu, Türkiye'deki kuş türlerinin büyük bölümünün Iğdır'da yaşadığını belirterek, Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki tür sayısının 316'ya ulaştığını dile getirdi.