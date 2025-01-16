Kar kalınlığının 1 metreyi aştı! Palandöken sömestirde kayak tutkunlarını bekliyor

Seyahat acenteleri ve turizmcilerin sömestir hazırlıklarını tamamladığını dile getiren Şenol, şöyle devam etti:





"Sömestrin ilk haftasındaki doluluk yüzde 80 oranında, ikinci hafta yoğunluğu ise yüzde 70'lerde ama rezervasyonlarımız devam ediyor. Turistik Doğu Ekspresi de bölgeye ciddi manada ivme kazandırdı. Bununla şehir merkezindeki otellerin doluluk oranlarının yüzde 90 üzerinde olduğunu görüyoruz. Geçen yıl sömestirde Palandöken ve şehirdeki otellerimizde, 15 günde 170 binin üzerinde misafir ağırladık. Bu seneki öngörümüz ise 200 bini geçmek. Şu andaki rezervasyonlar, 160 binin üzerinde. İlerleyen günlerde gelen rezervasyonlarla 200 bini geçeceğimizi ümit ediyoruz. Geçen yıl kış sezonu boyunca merkeze gelen kayakseverler ile bölgemize kültür turuyla gelenlerin toplamı 600 binin üzerindeydi. Bu yılki hedefimiz 1 milyonun üzerine çıkmak."