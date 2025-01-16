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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 11:37 |

Kar kalınlığının 1 metreyi aştı! Palandöken sömestirde kayak tutkunlarını bekliyor

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yarıyıl tatilinde her yaştan kayak tutkunlarını bekliyor.

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