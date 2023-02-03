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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 10:57

Kar kalınlığı bir metreyi geçti! Kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı

Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan köy yolları ekiplerin yoğun çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

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