Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında ele geçirildi! 26 kilo 868 gram

Kapıkule'de şüphe ve risk analizi kapsamında bir otomobili x-ray taramasına sevk edildi. Taramada yoğunluk tespit edilen bölgede dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada otomobilin altına sonradan monte edilen 3 farklı tüp belirlendi. Kesilen tüplerin içerisinde paketlenmiş şekilde 21 kilogram esrar ele geçirildi.