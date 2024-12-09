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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2024 Pazartesi 13:28

Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında ele geçirildi! 26 kilo 868 gram

Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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