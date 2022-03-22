Kapı ve pencereler karla kaplandı! Kürekle çıkış yolu aradılar

1 / 24

Tatvan'da hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tek katlı evler ve iş yerleri kara teslim oldu.

2 / 24

Saray Mahallesi'ndeki bir düğün salonu, mart ayında aralıksız yağan ve çatılardan düşen karların birikmesi sonucu adeta kayboldu.

3 / 24

Çatılardan düşen karla birlikte 3 metreyi bulan kar kalınlığı, düğün salonunun pencere ve kapılarının kapanmasına neden oldu.

4 / 24

Düğün salonunun karın altında kalmasıyla iş yeri sahibi ve çalışanlar kürek yardımıyla kapının önünü açmaya çalıştı.

5 / 24

Düğün salonunun dış kapısının çatıdan düşen karlardan dolayı kapandığını belirten iş yeri sahibi Fatih Barış, içeriye girmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

6 / 24

Türkiye'de ağır kış şartları yaşadığını söyleyen Barış, "Bölge olarak bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz.

7 / 24

İşletmemize yan tarafı maalesef 3 metre yağan kar neticesinde ve çatıdan düşen karlardan dolayı içeriye giremiyoruz.

8 / 24

Yavaş yavaş açmayı düşünüyoruz ama bu yıl Türkiye'de çok ağır bir kış yaşanıyor. Türkiye'deki illere nazaran Bitlis'te daha çok yağdı.

9 / 24

Çektiğimiz sıkıntıları göstermek istedik. Kendi imkânlarımız ile yan taraftaki kapıyı açmaya çalışıyoruz. Şu an karların erimesini bekliyoruz.

10 / 24

Erimeye başladığı takdirde işletmemizin yan tarafından arkaya doğru bir yol açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

11 / 24

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden 116 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

12 / 24

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

13 / 24

Belediye ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

14 / 24

Mutki Kaymakamlığı ise ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

15 / 24



16 / 24



17 / 24



18 / 24



19 / 24



20 / 24



21 / 24



22 / 24



23 / 24

