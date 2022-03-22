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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mart 2022 Salı 10:39

Kapı ve pencereler karla kaplandı! Kürekle çıkış yolu aradılar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı ve çatıdan düşen kar kütleleri sonucu bir iş yerinin pencereleri ve kapıları kapanırken, iş yeri sahibi ise kürekle çıkış yolu aradı.

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