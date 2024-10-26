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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 10:05

Kapalıçarşı'da tecrübe edindi! Değerli taşlara ve altına takılarla hayat veriyor

'Kuyumculuk sektörünün kalbi' olarak nitelendirilen İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da çırak olarak başladığı mesleğini Bolu'da sürdüren Rahmi Duman, değerli taşlara ve altına takılarla hayat veriyor.