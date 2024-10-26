Kapalıçarşı'da tecrübe edindi! Değerli taşlara ve altına takılarla hayat veriyor

"Akla gelebilecek her türlü tasarımı yapabiliyorum"





Rahmi Duman, AA muhabirine, çırak olarak başladığı meslekte zamanla kendini geliştirerek usta olduğunu söyledi.

Duman, 24 yıldır mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Kapalıçarşı'da yetiştim. Kuyumcu ustalarının yanında çalıştım. Şimdi ise hayal ettiğim her şeyi kendim yapıyorum." dedi.

Değerli taşlara ve altına takılarla hayat verdiğini dile getiren Duman, akla gelebilecek her türlü tasarımı yapabildiğini anlattı.

Duman, Bolu ve çevre illerde bulunan kuyumcularla toptan çalışma yaptıklarını, özel siparişler de aldıklarını kaydetti.

Ürünleri tamamen el işçiliğiyle ürettiğini anlatan Duman, tasarımlarının beğeni topladığını sözlerine ekledi.