Kapadokya'daki yer altı şehirleri! 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi

Turist rehberi Erbil Karakaya ise bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı konukların çoğunluğunun yer altı şehirlerini de görmek istediğini, alanları gezme imkanı elde edenlerin ise büyük keyif aldığını söyledi.

Kapadokya'nın her noktasındaki farklı tarihi zenginliklerden birinin de yer altı şehirleri olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bölgenin en çekici yerlerinden yer altı şehirleri konuklarımızı etkiliyor. Daha önce böyle bir yer görmedikleri için farklı tecrübe ediniyorlar. Bölgeye gelenlerin gezi listesinde mutlaka yer altı şehirleri de oluyor. Genelde burada 2 veya 3 gün konaklıyorlar, geçmiş medeniyetlerin kullandığı yer altı şehirlerini görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.