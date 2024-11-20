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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 15:16

Kapadokya'daki yer altı şehirleri! 10 ayda 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi

Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı Kapadokya'daki yer altı şehirlerini bu yılın 10 ayında 1 milyon 322 bin 598 turist gezdi.