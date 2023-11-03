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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 09:26

Kan donduran olay! Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta vatandaşlar, bir çöp konteynerinin yanından ses geldiğini duydu.

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