Kan donduran olay! Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Eren Yıldız bebeğin sağlık ekipleri tarafından acil servise getirildiğini söyledi.

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Bebeğin doğum zamanını tam olarak tahmin edemediklerini belirten Yıldız, "Ama bize getirilmeden önce çok uzun zaman geçmediğini düşünüyoruz. Bugün içerisinde olma ihtimali çok yüksek. Bebeği, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yenidoğan yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu orta. Hayati tehlikesi devam ediyor." dedi.