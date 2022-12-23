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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 16:27

Kalıntılar İstanbul'a getirildi! Nuh'un Gemisi'nin sırrı inceleniyor

Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu düşünülen alandan alınan numuneler İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvarı'na getirildi. Sonuçların ardından alanda Nuh'un Gemisi'nin izleri var mı, yok mu belli olabilir. Çalışma süreçleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Kumral, 'Bir tufandan çıktık, bunların izleri var mı, yok mu? Bunu ortaya koymamız lazım. Göbeklitepe keşfedildi, dünya tarihi sıfırlandı. Biz de acaba bu keşifle böyle bir yola gidebilecek miyiz' dedi. Prof. Dr. Emin Çitfçi de, 'Yapacağımız bir keşifle sonuçlanacaksa bu büyük bir keşif olacak. Jeokimya ve minerolojiye dayalı çalışma olacağı için tartışma getirmez sonuçlar bulacağını ümit ediyorum' dedi.

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