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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 09:46

Kaldırdığı silecek başına iş açtı! Mahkemeden hapis cezasına çarptırdı

İzmir'de bir kişi, park yerini uygunsuz bulduğu aracın sileceğini kaldırırken soket kısmına zarar verdi. Araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı. Davaya bakan mahkeme, Elif İpek isimli kadını, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı daha sonra 5 bin lira adli para cezasına çevirdi.

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