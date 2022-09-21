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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 14:58

Kahramanmaraş'ta heyecanlandıran keşif! 7 bin 600 yıl öncesine ait

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında 7 bin 600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kadın iskeleti bulundu.

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