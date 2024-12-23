Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,2228
  • 36,6671
  • 2962.2

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 14:10

Kahramanmaraş'ta bir çiftçi tarafından bulundu! Uzmanlar açıklama yaptı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde buğday ekimi için sürülen tarlada bulunan fil kemikleri, müzeye teslim edildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.