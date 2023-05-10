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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:53

Kahramanmaraş'ın 'kurban bıçakları' bayrama hazır! Coğrafi işaret tescilli

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli 'Hartlap Bıçağı'nın üretimi Kurban Bayramı öncesi hız kazandı.

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