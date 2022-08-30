  • $18,1876
  • 18,2387
  • 1014
  • 3164.96

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 11:27

Kahramanmaraş'ın 'gizemli gölü'! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı tespit edilemediği için halk arasında 'gizemli göl' olarak bilinen Yeşilgöz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.